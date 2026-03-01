Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с шампионски обрат на "Герена" - на живо с отзивите след 4:3 над Локомотив (Сф)
  1. Sportal.bg
  2. Сасуоло
  3. Десетима от Сасуоло нанесоха първа шампионатна загуба на Аталанта за годината

Десетима от Сасуоло нанесоха първа шампионатна загуба на Аталанта за годината

  • 1 март 2026 | 18:12
  • 549
  • 1
Десетима от Сасуоло нанесоха първа шампионатна загуба на Аталанта за годината

Отборът на Сасуоло игра почти цял мач с човек по-малко, но въпреки това спечели домакинството си на Аталанта с 2:1 в двубой от 27-ия кръг на Серия "А". С петата си победа в последните шест кръга “неровердите” нанесоха първа шампионатна загуба на бергамаските от началото на годината, като освен това те бяха в поредица от три победи в първенството.

Мачът започна кошмарно за домакините, след като още в 16-ата минута централният им нападател Андреа Пинамонти си изкара директен червен картон за остро влизане в десния глезен на Берат Джимсити. Въпреки това само седем минути по-късно именно те взеха аванс. Тогава, при центриране от корнер на Арманд Лауриенте, Исмаел Коне се разписа с удар отблизо, като му помогна и рикошет във вратаря Марко Карнезеки.

Оттук нататък гостите наложиха тотален натиск, но бяха разочаровани от големия си брой пропуски и блестящите намеси на противниковия страж Ариянет Мурич. Така се стигна до 69-ата минута, когато съставът на Фабио Гросо удвои аванса си с невероятен изстрел на Кристиан Торствед от дъгата на наказателното поле след втората асистенция на Лауриенте в двубоя.

Това обаче не отказа Сасуоло от набезите към съперниковата врата. Така в 86-ата минута Лазар Самарджич се опита да се разпише по елегантен начин, но Мурич отклони топката в близката греда. Две минути по-късно обаче вратарят беше безпомощен при мощния шут на резервата Юнус Муса. Това беше дебютно попадение за халфа, като то дойде след подаване на влезлия от пейката Давиде Дзапакоста. В добавеното време Джорджо Скалвини можеше да изравни резултата, но Мурич изби топката в напречната греда и съхрани победата на своя тим.

Така двата тима вече са съседи в класирането, където Аталанта е на седмата позиция с актив от 45 точки, а със седем по-малко Сасуоло е осми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

  • 1 март 2026 | 15:48
  • 807
  • 0
Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

  • 1 март 2026 | 15:25
  • 15117
  • 8
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16888
  • 55
Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

Моуриньо за Престиани: Ако е виновен, за мен е приключено, но трябва да поставя много „ако“-та отпред

  • 1 март 2026 | 15:03
  • 4014
  • 2
Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

  • 1 март 2026 | 14:37
  • 1685
  • 0
Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

  • 1 март 2026 | 14:02
  • 732
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 95172
  • 371
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 29275
  • 69
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 23105
  • 74
Арсенал 1:1 Челси

Арсенал 1:1 Челси

  • 1 март 2026 | 19:20
  • 5239
  • 15
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 45773
  • 93
Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

Ман Юнайтед направи пълен обрат срещу Кристъл Палас и се изкачи до третата позиция

  • 1 март 2026 | 18:01
  • 16888
  • 55