Десетима от Сасуоло нанесоха първа шампионатна загуба на Аталанта за годината

Отборът на Сасуоло игра почти цял мач с човек по-малко, но въпреки това спечели домакинството си на Аталанта с 2:1 в двубой от 27-ия кръг на Серия "А". С петата си победа в последните шест кръга “неровердите” нанесоха първа шампионатна загуба на бергамаските от началото на годината, като освен това те бяха в поредица от три победи в първенството.

Мачът започна кошмарно за домакините, след като още в 16-ата минута централният им нападател Андреа Пинамонти си изкара директен червен картон за остро влизане в десния глезен на Берат Джимсити. Въпреки това само седем минути по-късно именно те взеха аванс. Тогава, при центриране от корнер на Арманд Лауриенте, Исмаел Коне се разписа с удар отблизо, като му помогна и рикошет във вратаря Марко Карнезеки.

Оттук нататък гостите наложиха тотален натиск, но бяха разочаровани от големия си брой пропуски и блестящите намеси на противниковия страж Ариянет Мурич. Така се стигна до 69-ата минута, когато съставът на Фабио Гросо удвои аванса си с невероятен изстрел на Кристиан Торствед от дъгата на наказателното поле след втората асистенция на Лауриенте в двубоя.

Това обаче не отказа Сасуоло от набезите към съперниковата врата. Така в 86-ата минута Лазар Самарджич се опита да се разпише по елегантен начин, но Мурич отклони топката в близката греда. Две минути по-късно обаче вратарят беше безпомощен при мощния шут на резервата Юнус Муса. Това беше дебютно попадение за халфа, като то дойде след подаване на влезлия от пейката Давиде Дзапакоста. В добавеното време Джорджо Скалвини можеше да изравни резултата, но Мурич изби топката в напречната греда и съхрани победата на своя тим.

Така двата тима вече са съседи в класирането, където Аталанта е на седмата позиция с актив от 45 точки, а със седем по-малко Сасуоло е осми.

