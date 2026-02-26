Нападател на Аталанта показа щетите по лицето си след решаващата дузпа

Нападателят на Аталанта Никола Кръстович не успя да отбележи нито един от головете при успеха с 4:1 над Борусия (Дортмунд), който прати неговия тим на осминафинал в Шампионската лига. Въпреки това именно черногорецът имаше ключова роля за решаващия четвърти гол, с който бергамаските направиха общия резултат 4:3 в своя полза.
С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)
В последните секунди на срещата Кръстович понечи да отиграе топката с глава в противниковото наказателно поле, но отнесе ритник в лицето от противниковия защитник Рами Бенсебаини. Така главният съдия показа втори жълт и съответно червен картон на алжиреца, а също така свири дузпа, която беше реализирана от Лазар Самарджич.
Самият Кръстович беше силно окървавен от сблъсъка, но въпреки това бързо беше превързан и се върна на терена, като дори се израдва още преди впечатляващото изпълнение на Самарджич от бялата точка. Освен това веднага след края на мача 25-годишният играч публикува в Инстаграм снимка, на която се виждат раните по негово чело. Същото направиха и неговите съотборници Самарджич и Шарле Де Кетеларе, които го нарекоха герой.
От клуба пък качиха видео от своята съблекалня след края на мача. На него се вижда как наставникът Рафаеле Паладино призовава всички играчи да аплодират Кръстович и дава за пример неговата жертвоготовност, показвайки окървавената му превръзка.
Снимки: Gettyimages