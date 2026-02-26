Нападател на Аталанта показа щетите по лицето си след решаващата дузпа

Нападателят на Аталанта Никола Кръстович не успя да отбележи нито един от головете при успеха с 4:1 над Борусия (Дортмунд), който прати неговия тим на осминафинал в Шампионската лига. Въпреки това именно черногорецът имаше ключова роля за решаващия четвърти гол, с който бергамаските направиха общия резултат 4:3 в своя полза.

С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

В последните секунди на срещата Кръстович понечи да отиграе топката с глава в противниковото наказателно поле, но отнесе ритник в лицето от противниковия защитник Рами Бенсебаини. Така главният съдия показа втори жълт и съответно червен картон на алжиреца, а също така свири дузпа, която беше реализирана от Лазар Самарджич.

Krstovic che esulta prima, ha imparato bene dal maestro 🤗 pic.twitter.com/ba0VbJ86ly — 🔴Rebic Road⚫ (@aireemilan) February 25, 2026

Самият Кръстович беше силно окървавен от сблъсъка, но въпреки това бързо беше превързан и се върна на терена, като дори се израдва още преди впечатляващото изпълнение на Самарджич от бялата точка. Освен това веднага след края на мача 25-годишният играч публикува в Инстаграм снимка, на която се виждат раните по негово чело. Същото направиха и неговите съотборници Самарджич и Шарле Де Кетеларе, които го нарекоха герой.

😳 Así terminó el rostro de Nikola Krstovic, el HÉROE de Atalanta.



Patada al rostro, penal en el agregado y pase de los italianos sobre el Dortmund.



Definitivamente fueron noches mágicas 🌟 pic.twitter.com/6IMeLSNbGe — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 26, 2026

Charles De Ketelaere, Lazar Samardžić i njihov heroj razbijenog čela Nikola Krstović 😬 pic.twitter.com/8C1N5ThDzH — CGsport.me (@cgsportme) February 25, 2026

От клуба пък качиха видео от своята съблекалня след края на мача. На него се вижда как наставникът Рафаеле Паладино призовава всички играчи да аплодират Кръстович и дава за пример неговата жертвоготовност, показвайки окървавената му превръзка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages