  ЦСКА
  2. ЦСКА
  ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Враца)

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Враца)

  • 1 март 2026 | 12:14
  • 1076
  • 4
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Враца)

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Ботев (Враца) от 24-тия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 4 март (сряда) от 18:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" на 3 март (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 4 март (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)
Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния фен магазин на ул. "Солунска" 12.

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

В деня на мача (4 март) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“).

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 17:30 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 3 март (вторник), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 17:30 ч.", написаха от клуба.

