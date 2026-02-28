Арангелов: Знаехме техните силни страни, футболистите се справиха перфектно

Треньорът на Септември Христо Арангелов похвали футболистите си след изненадващата, но заслужена победа с 2:0 над ЦСКА.

“Победихме с много труд и тактическа дисциплина. Футболистите се справиха перфектно и мога само да ги поздравя днес. Знаехме техните силни страни - опитват се да доминират, да държат топката и да атакуват от двата фланга. Щом сме ги победили, значи сме успели.

Не трябва да се дава топката на противника. Днес се справихме добре. Когато ги изкарвахме на фланга, ги затваряхме добре.

Срещу Монтана нямахме победа и имаше напрежение. Няма лесни мачове. Излизаме за победа във всеки мач, трупаме точков актив и се надяваме да останем в групата. Всяка една победа е жизненоважна", завърши Арангелов.

Снимки: Борислав Трошев