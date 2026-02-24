Популярни
  3. Разтрогнал с ЦСКА подписа с нов отбор и заяви: Това е топ клуб

  • 24 фев 2026 | 10:50
  • 3143
  • 4
Разделилият се преди дни с ЦСКА Дейвид Сегер има нов отбор. Халфът ще продължи кариерата си в шведския Хекен, а договорът му с този клуб е до края на годината.

“Когато дойдеш в клуб като Хекен, целите и очакванията са високи. Това е топ клуб, който често се бори за добри позиции в първенството и купата, така че целта е да се представим възможно най-добре, да предизвикаме всички отбори и да спечелим всички мачове. Нямам търпение да играя и да се срещна с феновете тук”, каза бившият полузащитник на “червените”.

Мениджърът на Хекен Мартин Ериксон добавя: “Той има хубав десен крак, който може да допринесе както в нападение, така и в защита. В лицето на Дейвид получаваме играч с добра рутина от елита на шведския футбол и човек с целеустремена и открита личност. Пожелаваме му топло посрещане.

