  2. ЦСКА
  3. Шеф в ЦСКА: Изиграхме много слаб мач и логично загубихме

Шеф в ЦСКА: Изиграхме много слаб мач и логично загубихме

  • 28 фев 2026 | 19:51
Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов направи кратък коментар пред репортерите след изненадващото поражение с 0:2 от Септември (София). Шефът на "армейците" отбеляза слабата игра на отбора днес и призна, че логично са загубили.

"Може би идва времето, в което отборът не изигра най-добрия си мач. Такъв беше днес. Не сме доволни от представянето ни. Изиграхме много слаб мач и логично загубихме. В спорта обаче е така - понякога нищо не се получава. Днес беше точно такъв ден", каза Вангелов.

