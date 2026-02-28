Шеф в ЦСКА: Изиграхме много слаб мач и логично загубихме

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов направи кратък коментар пред репортерите след изненадващото поражение с 0:2 от Септември (София). Шефът на "армейците" отбеляза слабата игра на отбора днес и призна, че логично са загубили.

"Може би идва времето, в което отборът не изигра най-добрия си мач. Такъв беше днес. Не сме доволни от представянето ни. Изиграхме много слаб мач и логично загубихме. В спорта обаче е така - понякога нищо не се получава. Днес беше точно такъв ден", каза Вангелов.