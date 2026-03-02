Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави Армстронг Око-Флекс, който днес празнува своя 24-и рожден ден.

"Днес полузащитникът на „Левски“ Армстронг Око-Флекс празнува своя 24-ти рожден ден.



Нападателят дебютира за първия отбор на „Левски“ на 3 февруари 2026 година при загубата от „Лудогорец“ с 0:1 в мача за Суперкупата на България. Отбеляза първия си гол на 7 февруари 2026 година при победата с 3:1 над „Ботев“ (Враца) на стадион „Георги Аспарухов“.



Със „синята“ фланелка е изиграл до момента 6 мача, в които има 2 гола.



ПФК „Левски“ поздравява Армстронг с празника и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове, победи и щастливи мигове с любимия клуб", написаха от клуба.