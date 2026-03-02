Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

  • 2 март 2026 | 09:10
  • 296
  • 0
Левски поздрави Армстронг Око-Флекс

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави Армстронг Око-Флекс, който днес празнува своя 24-и рожден ден.

"Днес полузащитникът на „Левски“ Армстронг Око-Флекс празнува своя 24-ти рожден ден.

Нападателят дебютира за първия отбор на „Левски“ на 3 февруари 2026 година при загубата от „Лудогорец“ с 0:1 в мача за Суперкупата на България. Отбеляза първия си гол на 7 февруари 2026 година при победата с 3:1 над „Ботев“ (Враца) на стадион „Георги Аспарухов“.

Със „синята“ фланелка е изиграл до момента 6 мача, в които има 2 гола.

ПФК „Левски“ поздравява Армстронг с празника и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове, победи и щастливи мигове с любимия клуб", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

  • 2 март 2026 | 01:55
  • 2274
  • 0
Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

  • 1 март 2026 | 20:56
  • 8865
  • 45
Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

  • 1 март 2026 | 20:20
  • 3846
  • 5
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 18928
  • 40
Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

  • 1 март 2026 | 19:39
  • 2417
  • 20
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 138133
  • 697
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 138133
  • 697
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 1296
  • 5
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 52401
  • 134
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 2244
  • 7
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 3064
  • 15
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 18871
  • 17