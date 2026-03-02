Популярни

Левски за Георги Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек

  • 2 март 2026 | 09:08
  • 355
  • 0
Левски също почете великия вратар на ЦСКА и българския футбол – Георги Велинов. Любимецът на червена България напусна този свят вчера на 68-годишна възраст.

"На 68-годишна възраст ни напусна легендарният вратар на ЦСКА и националния отбор на България Георги Велинов – Джони. Достоен съперник, изключителен вратар и човек, оставил ярка следа в историята на българския футбол.

ПФК "Левски" изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и на цялата футболна общност. Поклон пред паметта му", написаха от клуба.

