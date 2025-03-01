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Шедьовър донесе три точки за Локомотив срещу Ботев (Враца) - отзивите след 1:0 в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) 0:0 Берое

Спартак (Варна) 0:0 Берое

  • 1 март 2025 | 16:45
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Спартак (Варна) 0:0 Берое

Спартак (Варна) и Берое играят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на "Коритото" към момента е 0:0.

СПАРТАК 0:0 БЕРОЕ

Стартови състави:

Спартак: 76. Мартин Величков, 3. Матео Петрашило, 6. Александър Цветков, 7. Бернардо Коуто, 8. Филип Лесняк, 9. Димитър Митков, 19. Милен Стоев, 20. Деян Лозев, 21. Па Конате, 39. Антонио Вутов, 44. Ангел Грънчов;

Берое: 1. Артур Мота, 2. Оиер Сареги, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Франко Минго, 9. Сантиаго Годой, 11. Исмаел Ферер, 17. Карлос Пинеда, 19. Карлос Алгара, 21. Алберто Салидо, 23. Кевин Сейхас, 25. Жоао Мигел.

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