  Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

Леандро Годой: Отборът още един път показа своя характер

  • 3 дек 2025 | 20:14
Героят за ЦСКА - Леандро Годой, който вкара двата гола за победата с 2:1 срещу Локомотив (Пловдив), не скри радостта си след края на срещата. В пореден мач Кошмара се превърна в герой за "армейците", след като и днес донесе трите точки на отбора, воден от Христо Янев.

"Беше сложен мач за нас. Отборът още един път показа своя характер. Не искахме да завършим наравно до самия край на мача. Цяла седмица тренирахме с много голямо желание и искахме да покажем ниво в нашето представяне. Знаехме, че ни очаква труден двубой, но запазихме концентрация.

Вярваме в нашия треньор. Той ни дава много самоувереност. Знаем, че имаме качества и добри футболисти и затова ни се получава. И двамата с Питас можем да изпълняваме дузпи. Питас ни дава много увереност, имаме добра връзка с него.

22 ЦСКА 2:1 Локомотив (Пловдив)

Сезонът прилича много на миналия за мен. Сега съм в ЦСКА, трябва да помагам на отбора с голове. Мислим повече за отбора, а не за индивидуалните награди. Действаме мач за мач, в главата си мисля за това да вкарам и да спечелим.

В отбора сме много концентрирани. Много сме спокойни, вярваме в нашия треньор", заяви Кошмара.

Снимки: Борислав Трошев

