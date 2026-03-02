Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Артур Мота се завърна в Стара Загора

Артур Мота се завърна в Стара Загора

  • 2 март 2026 | 08:43
  • 453
  • 0
Артур Мота се завърна в Стара Загора

Вратар се завърна в Берое, твърди "Тема Спорт". Артур Мота е в Стара Загора от петък, като ще започне индивидуални тренировки. Припомняме, че бразилецът страдаше от контузия от началото на ноември, като в един момент се прибра в родината си, където протече по-голяма част от лечението му. 24-годишният страж, който притежава и португалски паспорт, се очаква да бъде готов за игра след около две седмици.

Превърналият се в основна преграда за старозагорската врата през последните две години в момента има силна конкуренция в лицето на новото попълнение Жауме Валенс. Испанецът продължава със силното си представяне от началото на пролетния дял, като запази мрежата си суха в три от четирите двубоя, в които тимът записа три нулеви равенства.

Заралии завършиха във втори пореден мач при нулево равенство. Този път при гостуването си на Ботев (Враца). Старозагорци не успяха да спечелят и четвъртия си мач от началото на годината, като единствената загуба бе при визитата на Лудогорец с 1:2 в Разград.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

  • 2 март 2026 | 01:55
  • 2274
  • 0
Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

Бербатов: Георги Иванов не отговаря на мен, а на държавата, аз съм там, за да помогна

  • 1 март 2026 | 20:56
  • 8862
  • 45
Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

Костадинов: Трябва да ни светне не една, а и две червени лампи

  • 1 март 2026 | 20:20
  • 3844
  • 5
Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

Веласкес: Все едно се играха три-четири мача днес

  • 1 март 2026 | 19:47
  • 18925
  • 40
Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

Генчев: Нашият отбор има потенциал и днес го показахме

  • 1 март 2026 | 19:39
  • 2416
  • 20
Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 138122
  • 697
Виж всички

Водещи Новини

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

Левски възкръсна срещу Локомотив (София)! "Сините" с ужасяващи грешки в защита

  • 1 март 2026 | 19:14
  • 138122
  • 697
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 1293
  • 5
Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

Тъжна вест! Отиде си великият Джони Велинов

  • 1 март 2026 | 17:31
  • 52395
  • 134
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 2243
  • 7
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 3052
  • 15
Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

Ювентус не се предаде до самия край и оцеля в трилър с шест гола срещу Рома на "Олимпико"

  • 1 март 2026 | 23:38
  • 18858
  • 17