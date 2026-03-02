Артур Мота се завърна в Стара Загора

Вратар се завърна в Берое, твърди "Тема Спорт". Артур Мота е в Стара Загора от петък, като ще започне индивидуални тренировки. Припомняме, че бразилецът страдаше от контузия от началото на ноември, като в един момент се прибра в родината си, където протече по-голяма част от лечението му. 24-годишният страж, който притежава и португалски паспорт, се очаква да бъде готов за игра след около две седмици.



Превърналият се в основна преграда за старозагорската врата през последните две години в момента има силна конкуренция в лицето на новото попълнение Жауме Валенс. Испанецът продължава със силното си представяне от началото на пролетния дял, като запази мрежата си суха в три от четирите двубоя, в които тимът записа три нулеви равенства.



Заралии завършиха във втори пореден мач при нулево равенство. Този път при гостуването си на Ботев (Враца). Старозагорци не успяха да спечелят и четвъртия си мач от началото на годината, като единствената загуба бе при визитата на Лудогорец с 1:2 в Разград.