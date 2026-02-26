Популярни
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 2297
  • 2

Испанецът Алберто Салидо е бил последна опция за трансфер на Лудогорец. Разградчани привлякоха изненадващо нападателя на Берое в последния ден на пазара у нас, който затвори във вторник вечерта, а според запознати "орлите" ще платят по сделката около 500 000 евро.

Те успяха да измъкнат 26-годишния испанец под носа на ЦСКА 1948. Столичани са били постигнали принципна договорка както със Салидо, така и с Берое, но в последния момент на масата се е появило и предложението на Лудогорец, което е изкушило Алберто. По-рано през зимата Салидо бе и в радара на Левски. Той обаче се оказа скъп за "сините".

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо
Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

В крайна сметка на "Хювефарма Арена" са опрели до услугите на футболиста, защото са получили доста откази от набелязани от чужбина. С Алберто привлечените по време на зимната селекция станаха трима. Преди да вземат испанеца, "орлите" си осигуриха подписите на двама бразилци - на левия бек Винисиус Ногейра, който пристигна от Халмщад, както и на нападателя Руан Секо, завърнал се в тима под наем от Ботафого.

Лудогорец тренира преди сблъсъка с Ференцварош, Салидо с първо занимание за новия си тим
Лудогорец тренира преди сблъсъка с Ференцварош, Салидо с първо занимание за новия си тим

Алберто Салидо тръгна вчера с Лудогорец за Будапеща. Той обаче няма да получи права за участие в плейофа-реванш за 1/8-финалите на Лига Европа срещу Ференцварош. Испанецът пътува с новите си съотборници, за да се впише по-бързо в колектива. Разградчани вече подадоха документи пред БФС за картотека на Салидо.

Снимки: Startphoto

