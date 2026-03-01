Мирослав Банчевски: Изпуснахме шанс да си оправим головата разлика

Вчера, Левски (Карлово) победи в Созопол, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира успеха пред клубния сайт.

„Играхме много добре. Даже изпуснахме шанс да си оправим головата разлика. Те нямаха нищо, само 2-3 центрирания през първото полувреме, но след това тотално ни отстъпваха. Това, което треньорът искаше, беше изпълнено. В защита бяхме перфектни, а напред имахме толкова положения, че през второто полувреме можехме да вкараме още поне 2-3 гола. Когато всички са здрави и тренират качествено, всичко се получава добре. Съдията се справи със срещата и си отсъждаше всичко, както трябва. Изобщо, стана здрав мач, в който играхме много силно. Само второто полувреме се разви злощастно, защото изгониха Свилен Щерев. Но нищо, ще почине във вторник и другата събота е на линия пак. Но определено е от играчите, които могат да направят разликата в един мач“.

Снимка: levskikarlovo.com