  2. Левски (Карлово)
  Мирослав Банчевски: Изпуснахме шанс да си оправим головата разлика

Мирослав Банчевски: Изпуснахме шанс да си оправим головата разлика

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 373
  • 0
Мирослав Банчевски: Изпуснахме шанс да си оправим головата разлика

Вчера, Левски (Карлово) победи в Созопол, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира успеха пред клубния сайт.

Левски (Карлово) взе точките в Созопол
Левски (Карлово) взе точките в Созопол

„Играхме много добре. Даже изпуснахме шанс да си оправим головата разлика. Те нямаха нищо, само 2-3 центрирания през първото полувреме, но след това тотално ни отстъпваха. Това, което треньорът искаше, беше изпълнено. В защита бяхме перфектни, а напред имахме толкова положения, че през второто полувреме можехме да вкараме още поне 2-3 гола. Когато всички са здрави и тренират качествено, всичко се получава добре. Съдията се справи със срещата и си отсъждаше всичко, както трябва. Изобщо, стана здрав мач, в който играхме много силно. Само второто полувреме се разви злощастно, защото изгониха Свилен Щерев. Но нищо, ще почине във вторник и другата събота е на линия пак. Но определено е от играчите, които могат да направят разликата в един мач“.

Снимка: levskikarlovo.com

