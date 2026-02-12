Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  Господин Мирчев: Да затвърдим доброто представяне от есента

Господин Мирчев: Да затвърдим доброто представяне от есента

  12 фев 2026 | 13:12
  • 321
  • 0
Господин Мирчев: Да затвърдим доброто представяне от есента

През есента, Левски (Карлово) изигра най-силния си полусезон от десетилетия и финишира в призовата тройка на Югоизточната Трета лига.

Треньорът Господин Мирчев, коментира пред Sportal.bg свършеното преди старта на пролетния полусезон. 

„С оглед метеорологичните условия, подготовката ни протече нормално. Можеше и по-добре, но времето не го позволи. За този етап сме готови, но не сме в оптималното състояние, в което трябва да бъдем в хода на втората половина на първенството. Привлякохме нови футболисти за да засилим конкуренцията в състава. Необходимо е обаче време за стиковане. Не са ни поставяни цели за конкретно класиране. През втората половина на сезона ще се стремим да затвърдим доброто представяне от есента. Ще е много трудно. Доста отбори заявяват апетити за третото място в класирането. Хубаво е, че има конкуренция. Започваме с много трудно изпитание – гостуваме на Секирово (Раковски). Той винаги е неприятен противник. Подсилиха състава си. Играят агресивно. Предстои ни битка от която няма да се откажем. Напротив, ще я водим докрай“.

