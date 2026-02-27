Господин Мирчев: Ще е битка

Утре Левски (Карлово) ще играе в Созопол с едноименния тим. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на противник, който показва постоянство с добри резултати. Ние се стремим да поддържаме същото ниво. Наясно сме, че ни очаква тежко изпитание в Созопол. Очаквам битка за всяка педя терен. От началото на сезона показахме неведнъж, че можем да излезем с чест от такива двубои. Ще направим възможното да го сторим пак“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.