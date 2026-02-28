Левски (Карлово) взе точките в Созопол

Популярни
  • 28 фев 2026 | 18:53
Левски (Карлово) победи в Созопол, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците завършиха двубоя с намалени състави. Пламен Крислов подаде и Милен Тонев откри резултата, половин час след началото. Видол Сейменски удвои с глава след центриране от фаул на Рангел Игнатов в 52-ата минута. После левскарите създадоха още ситуации пред отсрещната врата. Капитанът на Созопол Диян Молдованов извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон в 65-ата минута. В 70-ата същото сполетя и нападателят на карловския тим Свилен Щерев за разкарване на топката.  

