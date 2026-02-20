Популярни
Господин Мирчев: Да продължим по същия начин

  • 20 фев 2026 | 11:28
  • 228
  • 0

Левски (Карлово) приема утре СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С оглед представянето ни до момента, сме сериозен дразнител за всеки съперник. Ето защо трябва да сме максимално мобилизирани и концентрирани 90 минути в мачовете. Предстои ни двубой, с отбор, който е амбициран да се измъкне от незавидната позиция в класирането. В редиците му има достатъчно силни футболисти, които могат да го направят. Няма как да не се съобразим с това. Ще ни е доста тежко. Трябва обаче да затвърдим показаното досега. Постига се с победа“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.

