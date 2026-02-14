Левски (Карлово) удари Секирово

Левски (Карлово) спечели гостуването си на Секирово (Раковски) с 2:0. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Свилен Щерев и Рангел Игнатов изработиха головете. Мачът започна по-добре за домакините. Футболистът им Тони Лесов натресе гредата на левскарите. След почивката карловския тим беше по-добър. Игнатов проби, подаде и Щерев откри резултата в 67-ата минута. В 75-ата пък Игнатов центрира от корнер и Щерев отново се разписа. После Игнатов имаше отлична възможност да реализира, но вратаря на Секирово се справи. Силно в защита играха Видол Сейменски и Пламен Крислов от гостите.