  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Дукати: Наказанието на Марк не е честно

  • 28 фев 2026 | 11:58
Тим шефът на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци се обяви против наказанието на световния шампион Марк Маркес, след което той остана втори в спринта за Гран При на Тайланд.

Победата взе Педро Акоста с КТМ, а надпреварата беше белязана от оспорваната му битка с Маркес след падането на Марко Бедзеки с Априлия, който стартира пръв, но падна.

Маркес атакува лидера Акоста в предпоследната обиколка, като го избута от пистата на последния завой, без обаче двамата да се докосват. Стюардите на ФИМ наказаха Маркес с преместване с едно място назад и това осигури победата на Акоста.

„Мисля, че видяхме много такива изпреварвания – коментира след финала Тардоци. – Марк не е докоснал Педро. Той не е излизал извън пистата. Мисля, че това не е нечестно.“

Бившият пилот обаче побърза да обясни, че няма напрежение между двамата испанци след първия спринт от сезона.

„Двамата са интелигентни момчета, които искат да печелят състезания, Марк и Педро са наясно с това и мисля, че няма да има никакви проблеми – допълни Тардоци. – Сигурен съм, че ако Педро беше на мястото на Марк, щеше да направи същото.“

Снимки: Gettyimages

