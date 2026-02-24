Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

За втора поредна година състезателният уикенд за Гран При на Тайланд поставя началото на сезона в MotoGP, който и през 2026 година ще включва 22 кръга. Тук може да намерите програмата на събитията на пистата „Бурирам“, а всички часове са в българско време.

Петък (27 февруари):

4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

8:15 часа – Moto3 официална тренировка

9:05 часа – Moto2 официална тренировка

10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (28 февруари):

3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

5:50 часа – MotoGP квалификация

7:45 часа – Moto3 квалификация

8:40 часа – Moto2 квалификация

10:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (1 март):

5:40 часа – MotoGP загрявка

7:00 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)

8:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

10:00 часа – MotoGP състезание (26 обиколки)

