Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 24 фев 2026 | 14:28
За втора поредна година състезателният уикенд за Гран При на Тайланд поставя началото на сезона в MotoGP, който и през 2026 година ще включва 22 кръга. Тук може да намерите програмата на събитията на пистата „Бурирам“, а всички часове са в българско време.

Петък (27 февруари):
4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
8:15 часа – Moto3 официална тренировка
9:05 часа – Moto2 официална тренировка
10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (28 февруари):
3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
5:50 часа – MotoGP квалификация
7:45 часа – Moto3 квалификация
8:40 часа – Moto2 квалификация
10:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (1 март):
5:40 часа – MotoGP загрявка
7:00 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)
8:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
10:00 часа – MotoGP състезание (26 обиколки)

Снимки: Sportal.bg

