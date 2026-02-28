Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

Педро Акоста записа своя първи успех в MotoGP, след като стартира сезон 2026 с победа в спринтовата надпревара в Тайланд, в която той се наложи над световния шампион Марк Маркес след един титаничен дуел.

Двамата се възползваха от грешката на доминатора от началото на уикенда на „Бурирам“ Марко Бедзеки, който падна във втората обиколка, за да се озоват на първите две позиции. Акоста пробва общо четири атаки в последния завой, но и в четирите случая Маркес ускори по-добре от него и запази лидерството си.

THE SHARK VS MARC ⚔️



We've got a battle here 🍿#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/5IOq0S5aob — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 28, 2026

Така се стигна до средата на предпоследния от общо 13-те тура, когато световният шампион допусна лека неточност в петия завой. Тя позволи на Акоста да го атакува в шестата крива, след което Маркес пробва контра от външната страна на седмия завой, но тя беше неуспешна.

Все пак шампионът не се отказа и направи още една атака с много късно спиране за последния завой, с която той взе първото място, но и изтласка Акоста извън пистата. Това доведе до намеса от страна на стюардите, които напълно заслужено наказаха пилота на Дукати със загуба на една позиция и това реално реши спора между него и Акоста в полза на пилота на КТМ.

Маркес изтърпя своето наказание в последния завой на спринта, след което финишира на 0.108 зад Акоста. Така Акоста започна сезона с победа, а Маркес стартира защитата на своята седма титла с второ място.

Трети зад двамата завърши Раул Фернандес от Тракхаус Априлия, който проследи от първия ред титаничния дуел между Акоста и Маркес пред него. Той обаче не успя да се доближи достатъчно до тях, за да се възползва и да постигне нещо повече от третото място.

Четвърти финишира вторият пилот на Тракхаус Априлия Ай Огура, а пети остана Хорхе Мартин, който обаче е разследван за нарушение на правилата за минимално налягане в гумите. Ако испанецът бъде намерен за виновен, той ще получи стандартното наказание от 8 секунди, което ще ги смъкне на 12-то място извън зоната на точките.

Засега в нея освен първите петима влизат още Брад Биндър, Жоан Мир, Фабио Ди Джанантонио и Франческо Баная. Едно наказание на Мартин ще даде последната точка от днешния спринт на пилота на Хонда Лука Марини, който пресече финалната линия на десетото място.

В генералното класиране лидер с 12 точки е Акоста, който води с три пред Маркес и с пет пред Фернандес. По този начин Акоста става първият пилот на КТМ, който оглавява генералното класиране в MotoGP от дебюта на австрийската марка в кралския клас през 2017 година насам.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд

Състезанието за Гран При на Тайланд, първи кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages