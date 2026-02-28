Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес за наказанието, което му коства победата в спринта: Стюардите решават

Марк Маркес за наказанието, което му коства победата в спринта: Стюардите решават

  • 28 фев 2026 | 11:25
  • 263
  • 0
Марк Маркес за наказанието, което му коства победата в спринта: Стюардите решават

Световният шампион Марк Маркес запази дипломатичния тон след финала на първия спринт за сезона в MotoGP, в който той получи наказание, което на практика го лиши от победата.

Пилотът на Дукати беше санкциониран с една позиция заради доста агресивната си атака срещу Педро Акоста в края на предпоследната обиколка. След нея Акоста трябваше да напусне трасето, което стюардите прецениха, че е по вина на Маркес и затова наказаха световния шампион и той беше принуден да отстъпи първото място на Акоста малко преди финала.

Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес
Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

„Според мен стюардите решават, а аз само следвам правилата“, каза испанецът по повод наказанието, след което коментира и цялостното си представяне в спринта.

„Когато видях (Марко) Бедзеки да пада, аз просто намалих темпото на състезанието и се опитах да контролирам нещата. Шампионатът е много дълъг и затова се опитах да контролирам темпото на състезанието. Затова всеки път, когато Педро ме изпревареше, аз го контрирах моментално.

„За съжаление получих това наказание, но все пак девет точки от първото състезание след контузия не е зле, доволен съм“, обясни световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

  • 28 фев 2026 | 09:25
  • 390
  • 0
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 610
  • 0
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

  • 28 фев 2026 | 08:46
  • 2969
  • 0
Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 678
  • 0
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 06:41
  • 3470
  • 1
Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

  • 28 фев 2026 | 05:20
  • 1024
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 3765
  • 11
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 1615
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 8251
  • 59
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2713
  • 5
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2124
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 8702
  • 6