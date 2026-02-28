Марк Маркес за наказанието, което му коства победата в спринта: Стюардите решават

Световният шампион Марк Маркес запази дипломатичния тон след финала на първия спринт за сезона в MotoGP, в който той получи наказание, което на практика го лиши от победата.

Пилотът на Дукати беше санкциониран с една позиция заради доста агресивната си атака срещу Педро Акоста в края на предпоследната обиколка. След нея Акоста трябваше да напусне трасето, което стюардите прецениха, че е по вина на Маркес и затова наказаха световния шампион и той беше принуден да отстъпи първото място на Акоста малко преди финала.

Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

„Според мен стюардите решават, а аз само следвам правилата“, каза испанецът по повод наказанието, след което коментира и цялостното си представяне в спринта.



„Когато видях (Марко) Бедзеки да пада, аз просто намалих темпото на състезанието и се опитах да контролирам нещата. Шампионатът е много дълъг и затова се опитах да контролирам темпото на състезанието. Затова всеки път, когато Педро ме изпревареше, аз го контрирах моментално.



„За съжаление получих това наказание, но все пак девет точки от първото състезание след контузия не е зле, доволен съм“, обясни световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages