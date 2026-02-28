Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста:  Все още не се чувствам като победител

Педро Акоста:  Все още не се чувствам като победител

  • 28 фев 2026 | 11:20
  • 223
  • 0
Педро Акоста:  Все още не се чувствам като победител

Педро Акоста заяви малко след финала на спринта в Тайланд, в който той записа своя първи успех в MotoGP след един титаничен дуел с Марк Маркес, че все още не се чувства като истински победител в кралския клас.

Причините за това са две, а първата от тях е свързана с наказанието, което Маркес получи в края и съответно трябваше да пропусне Акоста в последния завой. Отделно този успех на испанеца дойде в спринт, а не в истинско състезание, но той е амбициран още утре да коригира това.

Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес
Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

„Много беше яко да направя такъв спринт срещу Марк. Все още не се чувствам като победител, защото той ме пропусна. Но както и да е, утре ще имаме още една възможност. Целият екип работи много добре. Искам да благодаря на всички в Матихофен, които работят много здраво, както и на всички, които ми помагат всеки ден у дома.

„Хубав начин да започна сезона, но утре ще се опитам да взема истинската победа“, заяви Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

  • 28 фев 2026 | 09:25
  • 390
  • 0
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 610
  • 0
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

  • 28 фев 2026 | 08:46
  • 2967
  • 0
Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 678
  • 0
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 06:41
  • 3470
  • 1
Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

  • 28 фев 2026 | 05:20
  • 1024
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 3761
  • 11
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 1608
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 8246
  • 59
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2713
  • 5
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2124
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 8702
  • 6