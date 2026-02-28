Педро Акоста: Все още не се чувствам като победител

Педро Акоста заяви малко след финала на спринта в Тайланд, в който той записа своя първи успех в MotoGP след един титаничен дуел с Марк Маркес, че все още не се чувства като истински победител в кралския клас.

Причините за това са две, а първата от тях е свързана с наказанието, което Маркес получи в края и съответно трябваше да пропусне Акоста в последния завой. Отделно този успех на испанеца дойде в спринт, а не в истинско състезание, но той е амбициран още утре да коригира това.

„Много беше яко да направя такъв спринт срещу Марк. Все още не се чувствам като победител, защото той ме пропусна. Но както и да е, утре ще имаме още една възможност. Целият екип работи много добре. Искам да благодаря на всички в Матихофен, които работят много здраво, както и на всички, които ми помагат всеки ден у дома.



„Хубав начин да започна сезона, но утре ще се опитам да взема истинската победа“, заяви Акоста.

