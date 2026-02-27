Лошите новини за Астън Мартин не спират, ще издържи ли Лорънс Строл?

Трудният старт на сезон 2026 за Астън Мартин във Формула 1 се допълва от сериозните сътресения в автомобилната компания, което засилва натиска върху собственика на отбора Лорънс Строл.

Според различни информации британският производител е отчел загуби, надхвърлящи 490 милиона паунда, и ще съкрати до 20 процента от работната си сила тази година. Като причини се изтъкват търговските мита в САЩ и резкият спад на продажбите в Китай.

Реструктурирането се случва въпреки скорошния трансфер на 50 милиона от страна на Строл към автомобилното подразделение, за да осигури дългосрочните права върху марката Астън Мартин, която отиде при отбора от Формула 1. Този ход на практика цели да изолира състезателния екип в случай на по-дълбока нестабилност в автомобилната компания. Но също така дава сигурност и на всеки бъдещ купувач, който се интересува от заводския тим на Астън Мартин във Формула 1.

Бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун коментира, че успехът не може просто да бъде купен.

„Не можеш да си купиш световната титла във Формула 1 - обясни Екълстоун пред Blick. - Ако всички елементи не се сглобят правилно, ще прекараш целия си живот в преследване на големия успех. Ето защо ми е жал за Лорънс Строл.“

На пистата новата ера на Астън Мартин, изградена около Ейдриън Нюи, Фернандо Алонсо и заводските двигатели на Хонда, досега не успява да оправдае очакванията и тимът записа труден старт на новата ера във Формула 1.

„Астън Мартин е изправен пред огромно изпитание - обясни бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер в подкаст. - Очакванията бяха повишени неимоверно с привличането на Нюи, Хонда и изграждането на новата база. Но в момента изглежда, че Лорънс не взима правилните решения.“

Шумахер разкритикува стила на управление на Строл, който определи като авторитарен.

„Той почти не комуникира и почти никога не дава интервюта - допълни германецът. - Действа повече или по-малко като автократ. Любопитно ми е дали ще устои на натиска от инвеститорите, защото изглежда, че взима решенията сам.

„Те трябва да избегнат вътрешното си самоунищожение. Това ще бъде огромен тест за търпението. Алонсо вероятно е изключително разочарован. Ланс не е човек, който остава весел, когато нещата не вървят по неговия начин. А Ейдриън със сигурност е разочарован – той си е представял, че всичко ще бъде много по-добре. Напрежението е огромно.“

