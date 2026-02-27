Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви, че е настроен оптимистично за сезон 2026, в който тимът ще участва със собствена задвижваща система, която пък се представи повече от окуражаващо в зимните тестове. Но Верстапен е на мнение, че Ред Бул няма да може да се бори за победата другата седмица в Гран При на Австралия, с която стартира кампанията във Формула 1.

“Като цяло, усещането ми е позитивно, тъй като имахме малко проблеми - обясни Макс пред Viaplay. - За мен е специален момент това, че всичко е под контрол, както с новия двигател, така и с новия автомобил, а и с многото нови хора в тима. Така че съм много доволен.

A dozen winners on the grid in 2026! 🤩



Will we see this list grow this season? 👇#F1 pic.twitter.com/zs2XrKfp9w — Formula 1 (@F1) February 26, 2026

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

“Що се отнася до представянето ни, мисля, че трябва да направим още една крачка напред, за да сме в челото - допълни бившият шампион. - Защото в момента, не мисля, че можем да се борим за победата. Трябва да сме реалисти. Но и не сме очаквали, че веднага в началото на действието на новите правила ще сме в челото, заради правилата и новия ни двигател.”

Верстапен призна, че е отчел реакциите на съперниците на Ред Бул на представянето на тима в хода на предсезонните тестове в Барселона и Бахрейн.

Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица

“Може би и те не очакваха това представяне от нас - обясни Макс. - Сигурно са очаквали, че моторът ни ще гръмне. В това отношение свършихме отлична работа и можем да се гордеем с това. Но трябва да работим още за допълнителната мощност, от която имаме нужда. Знаем, че няма да ни е лесно, но сме амбицирани да минем напред.”

Ландо Норис призна за "странно" чувство след спечелената първа титла

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages