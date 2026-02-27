Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин: Марко Бедзеки е на друго ниво!

Хорхе Мартин: Марко Бедзеки е на друго ниво!

  • 27 фев 2026 | 17:34
  • 94
  • 0

Бившият световен шампион в MotoGP Хорхе Мартин призна, че е бил изнервен в битката за място във втората част на квалификацията, но се е успокоил, след като го е постигнал. Испанската звезда на Априлия постигна пето време в петъчните тренировки за Гран При на Тайланд, но остана на 0,7 секунди от съотборника си Марко Бедзеки, който беше най-бърз и оглави класирането с нов рекорд на пистата "Бурирам".

Дори действащият световен шампион Марк Маркес изостана с над 0,4 секунди от италианеца, когото Мартин описа като състезател на „съвсем друго ниво“.

Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд
Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд

„Бързата обиколка с летящ старт все още е слабото ми място - заяви Хорхе Мартин пред MotoGP.com. - Правя някои неща автоматично, които все още не са най-добрите за този мотоциклет и стила на каране. Но това е процес, трябва да разбера как да го правя. Марко е на съвсем друго ниво, така че потенциалът на мотора в такъв режим е невероятен. Просто трябва да стопя тази разлика."

Мартин, който беше принуден да пропусне теста на „Сепанг“ заради последващи операции на контузиите на китката и ключицата от миналата година, изучава данните на Бедзеки, за да види къде съотборникът му има предимство.

Баная обясни трудния си старт в Тайланд
Баная обясни трудния си старт в Тайланд

„При спирането със сигурност е най-голямата разлика - обясни Мартин. - Мисля, че става въпрос за първата част от спирането, където той го прави много късно и успява да бъде изключително плавен. От моя страна пък съм много агресивен и спирам по-рано! Така че правя почти обратното! Това е процес. Ще стигна дотам, но е просто въпрос на време."

Въпреки това Мартин, който дебютира за Априлия на „Бурирам“, след като се контузи по време на тестовете преди година, определи петъка като „страхотен ден“.

Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026
Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026

„Скоростта ми беше налице още от първата обиколка сутринта. След това, в трудните следобедни условия, бяхме доста умни, за да разберем ситуацията. Сега започва истинската игра. Така че да действаме“, завърши той.

Пазарът на пилоти в MotoGP изненадал Гюнтер Щайнер
Пазарът на пилоти в MotoGP изненадал Гюнтер Щайнер
Снимки: Gettyimages

