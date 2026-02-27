Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026

Микеле Пиро (Грезини Дукати) стана първият пилот, получил наказание след старта на сезон 2026 в MotoGP. Пиро беше санкциониран заради това, че задържа съотборника си Алекс Маркес в тренировката днес. Пиро смени за Тайланд титуляра на Грезини Фермин Алдегер, който е контузен.

Очаква се, че Алдегер ще се върне на пистата най-рано в Бразилия, след като пострада по време на тренировка през зимата.

The FIM #MotoGP Stewards have handed #MotoGP rider #51 Michele Pirro a 3 Grid Position Penalty due to riding slow online disturbing another rider #73 at Turn 10 ⚠️#ThaiGP 🇹🇭 https://t.co/Gh6F1xANHB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Пиро беше наказан, след като се озова с ниска скорост на състезателната траектория и Маркес го догони, като беше принуден да се откаже от бързата обиколка, която беше започнал. Алекс Маркес все пак успя да се класира директно за втората част на квалификацията, а Пиро остана последен, 22-и, на 2,9 секунди зад Марко Бедзеки.

