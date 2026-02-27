Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026

Микеле Пиро (Грезини Дукати) стана първият пилот, получил наказание след старта на сезон 2026 в MotoGP. Пиро беше санкциониран заради това, че задържа съотборника си Алекс Маркес в тренировката днес. Пиро смени за Тайланд титуляра на Грезини Фермин Алдегер, който е контузен.
Очаква се, че Алдегер ще се върне на пистата най-рано в Бразилия, след като пострада по време на тренировка през зимата.
Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд
Пиро беше наказан, след като се озова с ниска скорост на състезателната траектория и Маркес го догони, като беше принуден да се откаже от бързата обиколка, която беше започнал. Алекс Маркес все пак успя да се класира директно за втората част на квалификацията, а Пиро остана последен, 22-и, на 2,9 секунди зад Марко Бедзеки.
Баная обясни трудния си старт в Тайланд
Снимки: Gettyimages