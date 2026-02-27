Популярни
В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

  • 27 фев 2026 | 12:18
  • 462
  • 0

Японският производител Хонда е открил основната причина за кошмарното представяне на Астън Мартин по време на предсезонните тестове в Бахрейн.

В хода на шестте дена за подготовка на „Сахир“ екипът от Силвърстоун направи само 329 обиколки заради множество проблеми със задвижващата системи на Хонда. Ситуацията стана изключително критична в последния ден, когато Ланс Строл беше ограничен до само шест тура.

Шумахер: Хонда подцени новите правила
Шумахер: Хонда подцени новите правила

„По време на предсезонните тестове ние видяхме анормални вибрации – обясни директорът на Хонда Икуй Такеиши пред японското издание на motorsport.com. – Мисля, че основната причина за проблема беше, че тези вибрации повредиха батерията.

„В отговор на това ние, разбира се, разследваме нещата от гледна точка задвижващата система и ще предприемем мерки. В същото време ние работим и по колата.

„Това, което правим конкретно, е да използваме тестовата платформа в Сакура с един монокок, за да направим анализи и да намерим контрамерки. В момента сме в процеса на въвеждане на тези контрамерки“, добави още Такеиши.

Снимки: Gettyimages

