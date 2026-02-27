Пазарът на пилоти в MotoGP изненадал Гюнтер Щайнер

Популярни
Новият собственик на Tech3 КТМ Гюнтер Щайнер призна, че е бил изненадан от скоростта, с която се развива пазарът на пилоти в MotoGP. Сезонът в световния шампионат стартира този уикенд с Гран При на Тайланд, където Щайнер ще дебютира официално начело на Tech3.

Според слуховете, за сезон 2027 в MotoGP може да има сериозни размествания, като дори световният шампион Марк Маркес все още не е приключил преговорите с Дукати, като от тима заявиха, че за тях е приоритет №1 да задържат Марк до края на 2028 година. А спекулациите пращат Педро Акоста в Дукати, Франческо Баная в Априлия, Фабио Куартараро в Хонда и Хорхе Мартин и Лука Марини в Ямаха.

А настоящият пилот на Tech3 Маверик Винялес е спряган за място в заводския отбор на КТМ, ако Акоста наистина напусне и подпише с Дукати.

“Много съм изненадан от това колко бързо стартира и се развива пазарът на пилоти - призна Щайнер пред официалния сайт на MotoGP. - Сезонът все още не е започнал, а пилотите вече говорят за това кой къде ще кара през 2027. Трябва да свикна с това. Но мисля, че тази година всичко, свързано с пазара на пилотите стартира доста по-рано от обикновеното.

“Сега е странен момент. Не знам каква ще е мотивацията на пилотите през 2026, когато постоянно се спекулира къде ще кара един или друг пилот през 2027. За мен е все още рано, но ние работим с тима от началото на годината и изоставаме в това отношение. Но тепърва предстои да разберем кое е истина и кое - само спекулации.”

