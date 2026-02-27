В Кадилак кръстиха болида си на Марио Андрети

Първият автомобил на Кадилак за Формула 1 ще носи името MAC-26, съобщиха днес от тима. А главният изпълнителен директор на компанията-майка на тима Дан Таурис разтълкува абревиатурата.

„MAC-26 означава Марио Андрети Кадилак 26 – заяви Таурис. – Кръстихме първия ни автомобил на него, защото той отразява духа и вярата, които носи Марио във Формула 1. Неговата история е олицетворение на американската мечта и вдъхновение за ежедневната ни работа.“

„Състезанията са радостта на живота ми – допълни Андрети, който е световен шампион във Формула 1 за 1978 година и баща на бившия пилот Майкъл Андрети, който постави основите на отбора на Кадилак и започна изграждането му. – Огромен комплимент е, че от тима на Кадилак оценяват тези мои години и ми оказват тази чест. За мен това е страхотна възможност да съм свързан за последен път с Формула 1 и съм благодарен на всеки, който цени и моята роля в историята на автомобилните състезания.“