  Марк Маркес призна: Все още не карам инстинктивно

  27 фев 2026 | 18:04
Марк Маркес призна: Все още не карам инстинктивно

Действащият световен шампион в MotoGP, Марк Маркес, призна, че „не кара инстинктивно“ с мотора на Дукати за 2026 година на тайландската писта "Бурирам", където този уикенд стартира новият сезон. 33-годишният пилот започва новия сезон като фаворит за титлата, но след първия ден на пистата „Бурирам“ изглежда, че е в ролята на догонващите лидера Марко Бедзеки с Априлия.

Въпреки че Марк Маркес завърши втори в едночасовата тренировка, той беше на повече от четири десети от секундата зад Бедзеки, който беше най-бърз в петъчните сесии.

Хорхе Мартин: Марко Бедзеки е на друго ниво!
Хорхе Мартин: Марко Бедзеки е на друго ниво!

Още в четвъртък Маркес призна, че трябва да започне сезона с аеродинамичния пакет на Дукати от 2024, тъй като това решение осигурява по-малки физически натоварвания върху дясното му рамо, което той контузи тежко миналия октомври на Гран При на Индонезия.

„Трябва да подобря представянето си - обясни Маркес. - Нужно е да продължа да работя върху стила ;r на каране. Все още не карам инстинктивно. Така че, да видим дали утре мога да направя крачка напред. Но в момента изглежда, че Априлия и Марко са наистина бързи тук.“

Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд
Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд

Маркес преживя напрегнат старт на следобедната сесия, когато се озова извън топ 10, които осигуряват директно място във втората квалификация (Q2), докато над пистата постоянно преваляваше.

В крайна сметка той си осигури място в челната десетка, но призна, че от Дукати са имали късмет да не се наложи и двамата им заводски пилоти да минават през първата квалификация (Q1), след като Пеко Баная изпитваше затруднения и завърши 15-и.

Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026
Пилот на Грезини получи първото наказание за сезон 2026

„Да, беше трудна сесия, особено в края, защото в един момент бях извън Q2 поради факта, че започнах тренировката със средно твърда задна гума, в това отношение поехме известен риск - заяви Маркес. - Но след това, когато видях, че вече съм пети, бях спокоен. И тогава успяхме да направим последната наистина добра бърза обиколка. Вярно е обаче, че в момента трябва да продължим да работим, защото Марко Бедзеки е една крачка пред всички останали.

„Отборът ми изпрати съобщение да вляза в бокса за меки гуми, но беше твърде късно, защото вече бях в зоната за спиране на завой 12 и видях, че съм извън топ 10. Тогава спряхме и сменихме гумите възможно най-бързо. Имахме късмет.“

Пазарът на пилоти в MotoGP изненадал Гюнтер Щайнер
Пазарът на пилоти в MotoGP изненадал Гюнтер Щайнер
