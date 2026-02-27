Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мартин Брандъл: Не виждам явен фаворит, Ръсел има шанс за титлата

Мартин Брандъл: Не виждам явен фаворит, Ръсел има шанс за титлата

  • 27 фев 2026 | 15:24
  • 332
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Мартин Брандъл заяви седмица преди началото на сезона в световния шампионат, че не видя ясно изразен фаворит сред отборите, но е на мнение, че Джордж Ръсел от Мерцедес има всички шансове да вземе титлата.

“Смятам, че Джордж е готов за се бори за титлата, той е умен младеж, макар, че те всички са умни - обясни Брандъл. - Но Джордж може да разчита на отбора. Тази година съотборникът му Андреа Кими Антонели ще е по-силен, но не забравяйте, че Ръсел успя да излезе от сянката на Люис Хамилтън и сега той е кралят в замъка на Мерцедес.

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне
Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

“Ръсел се озова в Мерцедес точно когато доминацията на тима приключи и той трябваше да свърши много тежка работа. Той вече има опит, умее да пилотира и мисля, че той си е спечелил уважението на тима, което ще му помогне в предстоящия сезон, който ще е труден.

“Миналата година се съмнявахме дали Ландо Норис и Оскар Пиастри няма да се пречупят под напрежението, което им оказваше Макс Верстапен. Но те издържаха. Мисля, че и при Джордж ще стане така.

В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи
В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

“Виждам, че Ферари и двамата пилоти на тима ще са силни. Пилотите на Макларън също ще са силни. Оскар ще се върне в бойно настроение след това, което му се случи миналата година. Що се отнася до Ландо, никога досега не съм го виждал с толкова голяма усмивка, той е уверен в себе си.

“Ред Бул също изглеждат силни и знаем на какво е способен Макс Верстапен, а това е нужна при колите от новото поколение. Очаква ни невероятна битка, но не виждам явен фаворит.”

В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания
В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания
 Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица
Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Баная обясни трудния си старт в Тайланд

Баная обясни трудния си старт в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 15:38
  • 251
  • 0
В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания

В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания

  • 27 фев 2026 | 14:49
  • 325
  • 0
В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

  • 27 фев 2026 | 14:16
  • 1041
  • 0
Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

  • 27 фев 2026 | 14:00
  • 573
  • 0
Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

  • 27 фев 2026 | 13:38
  • 1864
  • 0
В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

  • 27 фев 2026 | 12:18
  • 1073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

Монтана 0:0 Ботев (Пд), греда за "канарчетата"

  • 27 фев 2026 | 15:15
  • 6151
  • 6
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 22693
  • 35
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 38425
  • 56
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 15547
  • 0
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 9912
  • 9
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

  • 27 фев 2026 | 14:02
  • 4704
  • 0