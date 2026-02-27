Мартин Брандъл: Не виждам явен фаворит, Ръсел има шанс за титлата

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Мартин Брандъл заяви седмица преди началото на сезона в световния шампионат, че не видя ясно изразен фаворит сред отборите, но е на мнение, че Джордж Ръсел от Мерцедес има всички шансове да вземе титлата.

“Смятам, че Джордж е готов за се бори за титлата, той е умен младеж, макар, че те всички са умни - обясни Брандъл. - Но Джордж може да разчита на отбора. Тази година съотборникът му Андреа Кими Антонели ще е по-силен, но не забравяйте, че Ръсел успя да излезе от сянката на Люис Хамилтън и сега той е кралят в замъка на Мерцедес.

“Ръсел се озова в Мерцедес точно когато доминацията на тима приключи и той трябваше да свърши много тежка работа. Той вече има опит, умее да пилотира и мисля, че той си е спечелил уважението на тима, което ще му помогне в предстоящия сезон, който ще е труден.

“Миналата година се съмнявахме дали Ландо Норис и Оскар Пиастри няма да се пречупят под напрежението, което им оказваше Макс Верстапен. Но те издържаха. Мисля, че и при Джордж ще стане така.

“Виждам, че Ферари и двамата пилоти на тима ще са силни. Пилотите на Макларън също ще са силни. Оскар ще се върне в бойно настроение след това, което му се случи миналата година. Що се отнася до Ландо, никога досега не съм го виждал с толкова голяма усмивка, той е уверен в себе си.

“Ред Бул също изглеждат силни и знаем на какво е способен Макс Верстапен, а това е нужна при колите от новото поколение. Очаква ни невероятна битка, но не виждам явен фаворит.”

Снимки: Gettyimages