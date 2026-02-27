В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

Доставчикът на задвижващи системи на Астън Мартин във Формула 1 - Хонда, вече излезе с официално обяснение за кошмарния старт на съвместната работа с британския автомобилен производител, но медиите в Япония не са убедени, че това изявление казва всичко. Тестовете преди началото на сезона се оказаха провал за Астън Мартин - много малко обиколки и много ниска мощност, като дори изтече информация, че батерията и електрическата част от задвижващата система не могат да осигурят необходимите 350 киловата мощност, а една стигат до 250.

Сатоши Цунода, който е генерален директор на проекта на Хонда за участие във Формула 1, говори пред местни медии по темата и акцентира на интересни особености в съвместната работа с Нюи, като все по-ясно става, че проблемите на Астън Мартин са причинени от промени по колата, направени в последния момент от най-успешния дизайнер в историята на Формула 1.

POV: You're stuck behind all 11 teams on the 2026 grid 😳#F1 pic.twitter.com/cU21HaTMM3 — Formula 1 (@F1) February 24, 2026

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

“Откакто Нюи се присъедини към Астън Мартин през март 2025, почти всичко, което бяхме направили до момента, беше променено - обясни Цунода. - Не сме променили структурата на двигателя с вътрешно горене, разбира се, но всичко останало, включително и периферията на мотора и закрепването му към шасито, беше променено.

“Нюи ни пита: “Не можете ли да го направите по този начин?” И накрая на нас просто не ни стигна времето…”.

В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

Още при първото излизане на Астън Мартин AMR26 на пистата, много специалисти коментираха, че колата е супер компактна и най-вероятно задвижващата система на Хонда ще има проблеми с нормалното си функциониране, не само с охлаждането, но след това се оказа, че реалността е много по-лоша и най-негативните очаквания.

Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages