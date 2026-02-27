Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

  • 27 фев 2026 | 14:16
  • 409
  • 0

Доставчикът на задвижващи системи на Астън Мартин във Формула 1 - Хонда, вече излезе с официално обяснение за кошмарния старт на съвместната работа с британския автомобилен производител, но медиите в Япония не са убедени, че това изявление казва всичко. Тестовете преди началото на сезона се оказаха провал за Астън Мартин - много малко обиколки и много ниска мощност, като дори изтече информация, че батерията и електрическата част от задвижващата система не могат да осигурят необходимите 350 киловата мощност, а една стигат до 250.

Сатоши Цунода, който е генерален директор на проекта на Хонда за участие във Формула 1, говори пред местни медии по темата и акцентира на интересни особености в съвместната работа с Нюи, като все по-ясно става, че проблемите на Астън Мартин са причинени от промени по колата, направени в последния момент от най-успешния дизайнер в историята на Формула 1.

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне
Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

“Откакто Нюи се присъедини към Астън Мартин през март 2025, почти всичко, което бяхме направили до момента, беше променено - обясни Цунода. - Не сме променили структурата на двигателя с вътрешно горене, разбира се, но всичко останало, включително и периферията на мотора и закрепването му към шасито, беше променено.

“Нюи ни пита: “Не можете ли да го направите по този начин?” И накрая на нас просто не ни стигна времето…”.

В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн
В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

Още при първото излизане на Астън Мартин AMR26 на пистата, много специалисти коментираха, че колата е супер компактна и най-вероятно задвижващата система на Хонда ще има проблеми с нормалното си функциониране, не само с охлаждането, но след това се оказа, че реалността е много по-лоша и най-негативните очаквания.

Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица
Прогноза: Ферари може да поведе до първия завой от последната редица
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

  • 27 фев 2026 | 09:13
  • 462
  • 0
Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 1278
  • 0
Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

  • 27 фев 2026 | 06:56
  • 2282
  • 0
Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 06:41
  • 2724
  • 0
Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

  • 27 фев 2026 | 05:20
  • 5130
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 27 фев 2026 | 05:00
  • 3968
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 11787
  • 24
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 26623
  • 43
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 4802
  • 2
11-те на Монтана и Ботев (Пд)

11-те на Монтана и Ботев (Пд)

  • 27 фев 2026 | 14:05
  • 1438
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 7897
  • 6
Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

Официално: Още един мач от Евролигата в "Арена София"

  • 27 фев 2026 | 14:02
  • 1883
  • 0