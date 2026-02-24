Ланс Строл с едно просто желание към Хонда

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл сподели своето просто желание към японския производител Хонда на фона на трудната предсезонна подготовка за тима от Силвърстоун и новия му партньор.

В хода на шейкдауна в Барселона и двата теста в Бахрейн Строл и Фернандо Алонсо изпитаха доста трудности с надеждността и темпото на AMR26. Предвид този дефицит на скорост Строл каза, че има само едно желание към Хонда, което е свързано с мощността на агрегата на японците.

„Нуждаем се от повече мощност, толкова е просто. Не ни достига мощност. Освен това трябва да подобрим и колата. Така че комбинация от няколко неща.



„Имаме много идеи. Дали всичките ни проблеми ще бъдат решение преди Мелбърн? Най-вероятно не. Но сезонът е дълъг, 24 състезания. Така че продължаваме да действаме. Ще се опитаме да наваксаме, ще се опитаме да носим възможно най-много представяне всеки уикенд. С двигателя ще е същото, ще се опитаме да извличаме максимума във всеки един уикенд и ще видим какво ще стане“, обясни Строл.

Снимки: Gettyimages