Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ланс Строл с едно просто желание към Хонда

Ланс Строл с едно просто желание към Хонда

  • 24 фев 2026 | 17:25
  • 628
  • 0

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл сподели своето просто желание към японския производител Хонда на фона на трудната предсезонна подготовка за тима от Силвърстоун и новия му партньор.

Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин
Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин

В хода на шейкдауна в Барселона и двата теста в Бахрейн Строл и Фернандо Алонсо изпитаха доста трудности с надеждността и темпото на AMR26. Предвид този дефицит на скорост Строл каза, че има само едно желание към Хонда, което е свързано с мощността на агрегата на японците.

Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай
Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай

„Нуждаем се от повече мощност, толкова е просто. Не ни достига мощност. Освен това трябва да подобрим и колата. Така че комбинация от няколко неща.

„Имаме много идеи. Дали всичките ни проблеми ще бъдат решение преди Мелбърн? Най-вероятно не. Но сезонът е дълъг, 24 състезания. Така че продължаваме да действаме. Ще се опитаме да наваксаме, ще се опитаме да носим възможно най-много представяне всеки уикенд. С двигателя ще е същото, ще се опитаме да извличаме максимума във всеки един уикенд и ще видим какво ще стане“, обясни Строл.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

Хорнър обвини доктор Марко за уволнението си

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 1459
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 24 фев 2026 | 14:28
  • 432
  • 0
Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

Справи ли се Ред Бул с най-големия си технически проблем?

  • 24 фев 2026 | 14:13
  • 2786
  • 0
MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

MotoGP въвежда минимална заплата за пилотите от 2027

  • 24 фев 2026 | 13:59
  • 777
  • 0
Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

Кадилак е похарчил 1 милиард долара, за да стартира във Формула 1

  • 24 фев 2026 | 13:56
  • 1247
  • 1
Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

Ето кой пилот ще стартира сезона във Формула 1 с най-много наказателни точки

  • 24 фев 2026 | 13:50
  • 2190
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 15166
  • 83
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 47701
  • 79
Янтра 2:0 Етър

Янтра 2:0 Етър

  • 24 фев 2026 | 17:27
  • 3484
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 23671
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 14635
  • 8
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 7569
  • 12