  Пеко Баная обясни трудния си старт в Тайланд

Пеко Баная обясни трудния си старт в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 15:38
Заводският пилот на Дукати в MotoGP Франческо Баная се оказа неприятната изненада в петъчните тренировки за Гран При на Тайланд, след като остана едва 15-и и пропусна да си осигури директно място във втората част на квалификацията. Баная беше единстеният с мотоциклет Дукати GP26, който се оказа в това положение.

Италианецът пое вината за по-слабото си представяне и допълни, че денят е бил сложен заради дъжда, който удари пистата следобед.

“В момента не работя добре, следобед денят се оказа сложен - обясни Баная пред Sky Италия. - Просто не бях конкурентен. Имаме да правим още тестове, но с тези условия беше по-добре да изчакаме.

“Мисля, че нито веднъж не уцелихме правилния момент в хода на петъчните сесии. Но това е едва първият ден, утре трябва да стигнем до втората част на квалификацията и да дам 100% от способностите ми. Не успях да се адаптирам към условията.”

Снимки: Gettyimages

