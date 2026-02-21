Популярни
  3. Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин

Ейдриън Нюи потвърдил проблемите на Астън Мартин

  • 21 фев 2026 | 18:31
  • 681
  • 0

Шефът на тима на Астън Мартин във Формула 1 Ейдриън Нюи е потвърдил пред комисията за Формула 1, че задвижващата система на Хонда има сериозни проблеми в хода на тестовете. Нюи е обяснил, че хибридният блок на задвижващата система и батерията не могат да осигурят минимума от 250 киловата електрическа мощност, да не говорим за доста по-високата цел от 350 киловата, която вече е постигната от другите доставчици на задвижващи системи.

В последните три тестови дни в Бахрейн кошмарите на Астън Мартин продължиха. В първия ден Ланс Строл записа 26 обиколки, а Фернандо Алонсо – 28. Във втория ден се появиха проблемите с батерията, а в третия ден Строл успя да измине едва 6 обиколки заради липсата на резервни части и дефектите на батерията.

Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1
Мерцедес оглави най-важното класиране в края на тестовете във Формула 1

Дори и в малкото обиколки, които навъртя, новият автомобил на тима AMR26 изглеждаше труден за каране – в рамките на една обиколка в петък Строл изпусна траекторията в завой №4 заради сериозно недозавиване, след което колата влезе в презавиване и той не успя да остане на трасето.

За общо 6 тестови дни в Бахрейн пилотите на Астън Мартин записаха общо 334 обиколки. Което е с над 250 по-малко от постижението на Кадилак.

Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона
Шефът на Макларън отново посочи фаворитите преди старта на сезона
Снимки: Imago

