Шумахер: Хонда подцени новите правила

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер сподели своето мнение, че в Хонда са подценили новите технически правила при официалното си завръщане като доставчик на задвижващи системи в световния шампионат.

По време на предсезонната подготовка отборът на Астън Мартин, който ползва моторите на Хонда, имаше най-много проблеми от всички. Той прекара най-дълги часове в гаража, а когато Фернандо Алонсо и Ланс Строл бяха на пистата, тяхното темпо беше изключително далеч от това на лидерите, което е още един знак, че преди Астън Мартин и Хонда предстоят трудни времена.

На същото мнение е и Шумахер, който обаче призова за спокойствие в двата лагера в началото на тяхното партньорство. Германецът също така каза, че е важно да се разбере сравнително рано дали тези трудности могат да се решат с настоящата конфигурация на задвижващата система, или не.

„Определено изглежда така – отговори германецът, когато беше попитан дали в Хонда са подценили новите правила. – Въпросът е дали те могат да поправят нещата със съществуващата концепция, или трябва да се правим пълен редизайн? Засега никой не може да отговори на този въпрос.



„Ако е нужен редизайн, годината ще свърши преди да се усетите. Затова казвам, че е нужна яснота както към партньорите, така и към медиите.



„Мисля, че те направиха само шест обиколки в последния ден на тестовете и дори те не бяха добри. Като се има предвид колко пари и усилия са вложени в този проект, това е неприемливо състояние на нещата. А вече сме в четвърта или пета година на ерата Строл, нали?



„Спомням си много ясно онези шестзвездни истории. Но, както казах, нищо от това не ми доставя удоволствие. По-скоро ми е жал, защото проектът изглеждаше страхотно и когато наемеш някой като Хонда, практически действащият шампион и нещата не се получат, направо ми е гадно за тях. Те трябва да запазят спокойствие. Но хората и спонсорите плащат много пари и според мен атмосферата в отбора е всичко друго, но не и добра“, добави още Шумахер.

