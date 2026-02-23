Популярни
Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай
Хонда готви подобрения още за Гран При на Китай

Въпреки проблематичното представяне на Астън Мартин в предсезонните тестове, в Хонда остават оптимисти за това, че задвижващата им система ще се представи добре в хода на предстоящия сезон във Формула 1.

Според японската агенция Shiga Sports в базата на Хонда в Сакура вече се подготвя първия сериозен пакет подобрения, които трябва да подобрят надеждността и ефективността на задвижващата система. Пакетът подобрения няма да е готов за Мелбърн след две седмици, но веднага след това – в Китай Астън Мартин ще получи новата версия на задвижващата система.

След Шанхай предстои нов етап в оптимизацията на двигателя и подобряване на интеграцията с трансмисията. В същото време в Астън Мартин също се работи по подобренията на новото шаси AMR26. Според непотвърдена информация Ейдриън Нюи е заявил на последната среща на двата екипа – на тима и на Хонда, че най-сериозните промени по колата ще са факт за Гран При на Великобритания.

Снимки: Imago

