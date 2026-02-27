В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания

Организаторите на Гран При на Испания, която от тази година ще се провежда на новото трасе в Мадрид, представиха трофея, който ще получи победителят в състезанието през септември.
Дизайнът на трофея е дело на италианското студио Пининфарина, а в основата му е скоростният завой с 24-градусов наклон “Монументал”, който се очаква да се превърне в символа на новото трасе “МадРинг”.
Според неофициални данни, това е петият трофей за състезания във Формула 1, дело на Пининфарина, като преди това ателието работи за надпреварите в Катар, Азербайджан, Китай и Бразилия.
В същото време генералният директор на пистата в Мадрид Луис Гарсия Абад отново заяви, че строежът на пистата и подготовката вървят по план и се очаква в следващите няколко месеца всичко по пистата да е готово, за да бъде проведен първият й тест, както и тя да получи категоризация от ФИА.