  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания

В Мадрид показаха трофея за победителя в Гран при на Испания

  • 27 фев 2026 | 14:49
  • 323
  • 0

Организаторите на Гран При на Испания, която от тази година ще се провежда на новото трасе в Мадрид, представиха трофея, който ще получи победителят в състезанието през септември.

Дизайнът на трофея е дело на италианското студио Пининфарина, а в основата му е скоростният завой с 24-градусов наклон “Монументал”, който се очаква да се превърне в символа на новото трасе “МадРинг”.

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне
Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

Според неофициални данни, това е петият трофей за състезания във Формула 1, дело на Пининфарина, като преди това ателието работи за надпреварите в Катар, Азербайджан, Китай и Бразилия.

В същото време генералният директор на пистата в Мадрид Луис Гарсия Абад отново заяви, че строежът на пистата и подготовката вървят по план и се очаква в следващите няколко месеца всичко по пистата да е готово, за да бъде проведен първият й тест, както и тя да получи категоризация от ФИА.

В Мадрид предвиждат тестово събитие преди домакинството си на Формула 1
В Мадрид предвиждат тестово събитие преди домакинството си на Формула 1
 В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи
В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи
Баная обясни трудния си старт в Тайланд

Баная обясни трудния си старт в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 15:38
  • 250
  • 0
Мартин Брандъл: Не виждам явен фаворит, Ръсел има шанс за титлата

Мартин Брандъл: Не виждам явен фаворит, Ръсел има шанс за титлата

  • 27 фев 2026 | 15:24
  • 330
  • 0
В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

В Япония: Кошмарните проблеми на Хонда са причинени от Нюи

  • 27 фев 2026 | 14:16
  • 1038
  • 0
Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

  • 27 фев 2026 | 14:00
  • 572
  • 0
Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

Верстапен: Няма да се борим за победата, другите чакаха моторът ни да гръмне

  • 27 фев 2026 | 13:38
  • 1858
  • 0
В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

В Хонда откриха основната причина за кошмарните тестове в Бахрейн

  • 27 фев 2026 | 12:18
  • 1071
  • 0
