Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

Крилото на Ювентус Едон Жегрова изрази болката си от драматичното отпадане на тима от плейофите на Шампионската лига, дошло въпреки победата с 3:2 над Галатасарай след продължения.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Именно косоварят направи голям пропуск в началото на допълнителните 30 минути, когато стреля неточно от чудесна позиция. “Тази вечер боли. Но тази загуба е част от моето пътуване! Горд съм от тима и от показания манталитет. Благодаря на всички привърженици на стадиона, вие бяхте невероятни”, написа Жегрова в Инстаграм.

Легендарният халф на Ювентус Алесио Такинарди също изрази разочарованието си, публикувайки в социалната мрежа кадър именно от въпросния пропуск. “Тази снимка боли още повече на следващия ден… ”, написа той като коментар.

Междувременно, журналистът Николо Скира припомня, че в Ювентус са готови да се разделят с Жегрова през лятото, което важи и за нападателите Джонатан Дейвид и Лоис Опенда, след като и тримата не оправдаха очакванията в дебютния си сезон в клуба.

🗣️ @NicoSchira: Edon Zhegrova, Jonathan David and Loïs Openda could all leave Juventus this summer. Juve will make a lot changes to their attack, not a complete revolution.



Juve wants three starters if they want to compete for Scudetto. Spalletti’s idea is a centre forward, a… pic.twitter.com/cWsUNTDJ0G — JuveFC (@juvefcdotcom) February 26, 2026

