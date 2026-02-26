Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

  • 26 фев 2026 | 20:33
  • 1047
  • 0
Крило на Ювентус след пропуска си срещу Галатасарай: Боли, но тази загуба е част от моето пътуване

Крилото на Ювентус Едон Жегрова изрази болката си от драматичното отпадане на тима от плейофите на Шампионската лига, дошло въпреки победата с 3:2 над Галатасарай след продължения.

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Именно косоварят направи голям пропуск в началото на допълнителните 30 минути, когато стреля неточно от чудесна позиция. “Тази вечер боли. Но тази загуба е част от моето пътуване! Горд съм от тима и от показания манталитет. Благодаря на всички привърженици на стадиона, вие бяхте невероятни”, написа Жегрова в Инстаграм.

Легендарният халф на Ювентус Алесио Такинарди също изрази разочарованието си, публикувайки в социалната мрежа кадър именно от въпросния пропуск. “Тази снимка боли още повече на следващия ден… ”, написа той като коментар.

Междувременно, журналистът Николо Скира припомня, че в Ювентус са готови да се разделят с Жегрова през лятото, което важи и за нападателите Джонатан Дейвид и Лоис Опенда, след като и тримата не оправдаха очакванията в дебютния си сезон в клуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 1351
  • 4
Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 3256
  • 1
Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

  • 26 фев 2026 | 15:18
  • 2695
  • 0
Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

  • 26 фев 2026 | 14:57
  • 1093
  • 0
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 6873
  • 10
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 1385
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 2:0 Лудогорец, пореден съдийски подарък към "Фради" и два пропуска на "орлите"

Ференцварош 2:0 Лудогорец, пореден съдийски подарък към "Фради" и два пропуска на "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:17
  • 22525
  • 229
Лига Европа: играят се първите реванши, не зачетоха гол на Щутгарт

Лига Европа: играят се първите реванши, не зачетоха гол на Щутгарт

  • 26 фев 2026 | 21:03
  • 14927
  • 0
Лига на конференциите: Ягелония шокира Фиорентина

Лига на конференциите: Ягелония шокира Фиорентина

  • 26 фев 2026 | 21:02
  • 6215
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 18003
  • 101
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 46295
  • 43
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 54209
  • 39