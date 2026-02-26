Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 7341
  • 10

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо назова причините, поради които "орлите" загубиха с 0:2 плейофния реванш срещу Ференцварош в Унгария, което им костваше и отпадане от Лига Европа.

Норвежкият специалист разкри, че разградчани отстъпват в интензитета на повечето си съперници в Европа, а конкретно днес не е бил на ниво и в битките един на един. Също така Хьогмо специално спомена крилото Ерик Маркус, който се е представил на ниво в атака, но не е покривал невралгична зона в отбрана, а това е накарало Дуарте да го прави и оттам са дошли част от големите проблеми пред Бонман.

“Поздравления към Ференцварош за победата. Пожелавам им успех. Имат добър отбор с добри играчи. Играхме шест мача с Лудогорец в Европа и съм щастлив с начина, по който се показваме на това ниво - че е възможно да се справим. Бихме Селта, Ница, Ференцварош вкъщи.

Бяха трудни мачове и се надявам нашите фенове да са имали добри моменти и да видят, че в бъдеще е възможно да се състезаваме. Имаме нужда от подкрепа. Ние и играчите сме супер мотивирани да се върнем в родното първенство и да продължим борбата.

Имахме трудности с нападателите на Ференцварош в началото, позволихме им да вкарат два гола. Но създавахме шансове още първото полувреме. През второто доминирахме, имахме шанс да получим дузпа и последният шанс на Бърни. Много бих искал да реализира.

Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация. Поздравявам играчите за добрата работа.

Имахме проблеми с дуелите един на един срещу техните нападатели. Оставихме им пространство пред вратата. Имаха ясни ситуации да вкарат. Ерик Маркус работи добре на крилото, но не помагаше достатъчно в защита и трябваше Дуарте да покрива зоната. Той трябваше да бъде там и да спре ударите.

Тези два отбора се познават много добре. Ференцварош успя и явно е по-добър от нас. Те влязоха като фаворит. Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения, но ще ни останат много продължителни емоции.

Когато играеш такъв тип мачове, го правиш с високо темпо. Казвам го от ден едно, че трябва да подобрим нашия интензитет. Това ще бъде ключово - интензитетът в защита и този с топка. Това трябва да вземем с нас от мачовете в Европа. Феновете ще видят, че ще бъдем топ мотивирани и ще се борим за всяка точка още от понеделник.

Всички днес се справиха много добре - тези, които започнаха, и тези, които влязоха. Страдахме с техните нападатели в началото, но това е част от играта. После се справяхме все по-добре. доминирахме в голяма част", разясни Пер-Матиас Хьогмо.

