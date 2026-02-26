Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо назова причините, поради които "орлите" загубиха с 0:2 плейофния реванш срещу Ференцварош в Унгария, което им костваше и отпадане от Лига Европа.

Норвежкият специалист разкри, че разградчани отстъпват в интензитета на повечето си съперници в Европа, а конкретно днес не е бил на ниво и в битките един на един. Също така Хьогмо специално спомена крилото Ерик Маркус, който се е представил на ниво в атака, но не е покривал невралгична зона в отбрана, а това е накарало Дуарте да го прави и оттам са дошли част от големите проблеми пред Бонман.

“Поздравления към Ференцварош за победата. Пожелавам им успех. Имат добър отбор с добри играчи. Играхме шест мача с Лудогорец в Европа и съм щастлив с начина, по който се показваме на това ниво - че е възможно да се справим. Бихме Селта, Ница, Ференцварош вкъщи.

Бяха трудни мачове и се надявам нашите фенове да са имали добри моменти и да видят, че в бъдеще е възможно да се състезаваме. Имаме нужда от подкрепа. Ние и играчите сме супер мотивирани да се върнем в родното първенство и да продължим борбата.

Имахме трудности с нападателите на Ференцварош в началото, позволихме им да вкарат два гола. Но създавахме шансове още първото полувреме. През второто доминирахме, имахме шанс да получим дузпа и последният шанс на Бърни. Много бих искал да реализира.

Това, което взимаме с нас, е добрият опит, много мотивация. Поздравявам играчите за добрата работа.

Имахме проблеми с дуелите един на един срещу техните нападатели. Оставихме им пространство пред вратата. Имаха ясни ситуации да вкарат. Ерик Маркус работи добре на крилото, но не помагаше достатъчно в защита и трябваше Дуарте да покрива зоната. Той трябваше да бъде там и да спре ударите.

Тези два отбора се познават много добре. Ференцварош успя и явно е по-добър от нас. Те влязоха като фаворит. Разочаровани сме, че не стигнахме поне до продължения, но ще ни останат много продължителни емоции.

Когато играеш такъв тип мачове, го правиш с високо темпо. Казвам го от ден едно, че трябва да подобрим нашия интензитет. Това ще бъде ключово - интензитетът в защита и този с топка. Това трябва да вземем с нас от мачовете в Европа. Феновете ще видят, че ще бъдем топ мотивирани и ще се борим за всяка точка още от понеделник.

Всички днес се справиха много добре - тези, които започнаха, и тези, които влязоха. Страдахме с техните нападатели в началото, но това е част от играта. После се справяхме все по-добре. доминирахме в голяма част", разясни Пер-Матиас Хьогмо.