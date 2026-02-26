Риека обърна Омония и продължи напред в Лигата на конференциите

Популярни
  • 26 фев 2026 | 21:42
Хърватският шампион Риека осъществи обрат за домакинска победа с 3:1 над кипърския Омония (Никозия) в реванша помежду им от плейофите на Лигата на конференциите. Така тимът се класира за осминафиналите на турнира с общ резултат 4:1 след успеха си с 1:0 преди седмица.

В днешния мач гостите бяха по-опасният състав през първото полувреме и заслужено поведоха в 13-ата минута. Тогава Тео Баришич загуби единоборство с Вили Семедо. Това даде възможност на Райън Ммае да пусне пас към Муамер Танкович, който преодоля вратаря със своя удар. След почивката обаче домакините определено заиграха по-силно и постигнаха пълен обрат. В 52-рата минута Тони Фрук изравни с шут от границата на наказателното поле, като му помогна и неубедителната намеса на Франсис Узохо. В 67-ата минута стражът отново показа колебание при избиването на паса на Даниел Аду-Аджей и така Фрук успя да отбележи второто си попадение с удар отблизо. Победата на домакините беше подпечатана в 79-ата минута, когато Аду-Аджей беше изведен по чудесен начин от Степан Раделич, след което с лекота преодоля излезлия извън наказателното си поле Узохо.

Така в следващия кръг Риека ще срещне някой измежду първите два поставени отбора в схемата: Страсбург и Ракув.

Снимки: Gettyimages

