Дел Пиеро сбъдна мечта на Осимен, който изхвърли Ювентус от ШЛ

След като помогна за отстраняването на Ювентус с важния си гол в продълженията при загубата на Галатасарай с 2:3, нападателят на истанбулския гранд Виктор Осимен имаше възможност да се срещне с легендата на “Старата госпожа” Алесандро Дел Пиеро, който е един от неговите идоли. Затова голмайсторът на турския първенец държеше да се снима с бившия нападател, след което се похвали в Инстаграм, пишейки: “Чувствам се благословен да видя един от най-великите за всички времена - ДЕЛ ПИЕРО”.

От своя страна, италианецът присъства на мача в ролята си на анализатор за CBS Sports, така че даде своето мнение за представянето на любимия си клуб. “Ювентус трябва да покаже състезателния дух, който видяхме срещу Галатасарай, всекидневно на терена. Не само всяка неделя, а всеки ден! Само така играчите могат да превъзмогнат слабостите, които имат. Предстои им неделен мач с Рома и ако загубят, ще бъдат на 7 точки от зона “Шампионската лига”. Знам какво означава този турнир за клуба. Трябва да намерят начин да завършат сезона по правилния начин. Имаше някои грешни решения по отношение на някои играчи. Не става въпрос за лоши футболисти, а за грешните такива. Имаш нужда от 6-7 играчи, които знаят къде се намират и какво вършат. Слоганът “до самия край”? той идва от миналите поколения и означава, че всичко е възможно. Днес малко не ни стигна в мача с Галатасарай. Ако ударът на Едон Жегрова беше влязъл, можехме за друго да си говорим”, коментира той.