Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач коментира отпадането на своя отбор от Шампионската лига след сблъсъка с Аталанта в плейофния кръг за място на осминафиналите.

Първата среща завърши с победа 2:0 за германския тим, но в реванша италианците се наложиха с категоричното 4:1.

С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

„На първо място, искам да поздравя Аталанта. Те играха по същия начин, по който ние играхме в първия мач, а ние, за съжаление, освен отбелязания гол, не успяхме да покажем своя футбол“, заяви Ковач.

„Това беше много труден двубой, в който допуснахме твърде много грешки, а в Шампионската лига за такива грешки се плаща скъпо“, допълни наставникът.

Снимки: Gettyimages