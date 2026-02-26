Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Еспирито Санто: На “Анфийлд” винаги е трудно

Еспирито Санто: На “Анфийлд” винаги е трудно

  • 26 фев 2026 | 17:19
  • 377
  • 0
Еспирито Санто: На “Анфийлд” винаги е трудно

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто говори преди важното гостуване на своя тим на Ливърпул. “Чуковете” имат нужда от точки, защото все още са в зоната на изпадащите, въпреки че тимът подобри резултатите си в последно време и има само една загуба в предишните си шест мача в първенството. Уест Хам обаче няма победа на “Анфийлд” от 2015 година, като освен това загуби девет от последните си 10 мача срещу Ливърпул.

“Знаем, че гостуването на “Анфийлд” винаги е трудно, но същевременно е голямо предизвикателство за нас. Ще се изправим срещу фантастичен отбор, пълен с талантливи играчи, които би трябвало да извадят най-доброто от нас. Това е нашата основна мотивация. Трябва да се борим, ще бъде битка. Това е реалността за нас от известно време - в битката сме".

Уест Хам записа равенства с Манчестър Юнайтед и Борнемут в последните си два мача в Премиър лийг, а между тях елиминира Бъртън след продължения в турнира за ФА Къп.

“Представихме се добре в тези мачове. За купата също свършихме работата, която трябваше да свършим. Има подобрения, но в някои мачове не постигаме резултатите, от които се нуждаем. Имахме чиста мрежа у дома, което ни мотивира. Оценяваме реалността. Изиграхме добър двубой, а сега искаме да се подобрим за следващия, без да прекарваме твърде много време в тъга и реакции за това, че не сме постигнали резултата, който искаме".

Санто потвърди, че Пабло Фелипе, който пропусна последните три мача, отново няма да бъде на разположение.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 980
  • 3
Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 1390
  • 0
Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

  • 26 фев 2026 | 15:18
  • 2006
  • 0
Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

  • 26 фев 2026 | 14:57
  • 836
  • 0
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 3576
  • 8
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 1128
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 15379
  • 90
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 8094
  • 61
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 36212
  • 29
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 42649
  • 27
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 11691
  • 13
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6880
  • 0