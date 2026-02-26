Еспирито Санто: На “Анфийлд” винаги е трудно

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто говори преди важното гостуване на своя тим на Ливърпул. “Чуковете” имат нужда от точки, защото все още са в зоната на изпадащите, въпреки че тимът подобри резултатите си в последно време и има само една загуба в предишните си шест мача в първенството. Уест Хам обаче няма победа на “Анфийлд” от 2015 година, като освен това загуби девет от последните си 10 мача срещу Ливърпул.

“Знаем, че гостуването на “Анфийлд” винаги е трудно, но същевременно е голямо предизвикателство за нас. Ще се изправим срещу фантастичен отбор, пълен с талантливи играчи, които би трябвало да извадят най-доброто от нас. Това е нашата основна мотивация. Трябва да се борим, ще бъде битка. Това е реалността за нас от известно време - в битката сме".

Уест Хам записа равенства с Манчестър Юнайтед и Борнемут в последните си два мача в Премиър лийг, а между тях елиминира Бъртън след продължения в турнира за ФА Къп.

“Представихме се добре в тези мачове. За купата също свършихме работата, която трябваше да свършим. Има подобрения, но в някои мачове не постигаме резултатите, от които се нуждаем. Имахме чиста мрежа у дома, което ни мотивира. Оценяваме реалността. Изиграхме добър двубой, а сега искаме да се подобрим за следващия, без да прекарваме твърде много време в тъга и реакции за това, че не сме постигнали резултата, който искаме".

Санто потвърди, че Пабло Фелипе, който пропусна последните три мача, отново няма да бъде на разположение.