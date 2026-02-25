Популярни
  Уест Хам
  2. Уест Хам
Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
Челси и Уест Хам Юнайтед глобени заради масовата конфронтация в края на мача между двата отбора от Висшата лига през миналия месец, съобщиха от Футболната асоциация на Англия (ФА) в сряда. Челси изостана с два гола разлика, за да победи "чуковете" с 3:2 в лондонското дерби на 31 януари, но близо 20 играчи участваха в спречкване в края на двубоя. "Сините" са глобени с 325 хиляди, докато Уест Хам ще плати 300 хиляди паунда глоба. Крилото на "чуковете" Адама Траоре бутна Марк Кукурея на земята, след което се стигна до масовия сблъсък между футболисти от двата отбора. Жан-Клер Тодибо от Уест Хям получи директен червен картон след проверка от видео асистент реферите за това, че е стискал Жоао Педро за гърлото. От ФА заявиха, че и двата клуба са признали обвиненията срещу тях.

