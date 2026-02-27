Европейският палач на Левски продължи в ЛК след бой по арменци

Отборът на АЗ Алкмаар, който прекърши европейската мечта на Левски през изминалото лято, сега стигна до 1/8-финалите на Лигата на конференциите след разгром с 4:0 над тима на Ноа от Атмения. Нидерландците бяха загубили изненадващо първия мач с 0:1, но сега взеха своето и продължиха напред с общ резултат 4:1.

Още в 5-ата минута Ро-Зангело Даал изравни общия резултат за домакините, а в края на първото полувреме Свен Мийнанс с попадение в 39-ата минута осъществи пълен обрат.

Само пет минути по-късно Мийнанс си изкара жълт картон, но това не попречи на тима от Нидерландия да натисне още повече след почивката и самият Мийнан вкара второ попадение в 54-ата минута, а в добавеното време Исак Стейнер Йенсен оформи крайния резултат.