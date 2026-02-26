Целье повтори резултата от първия мач и отстрани шампиона на Косово

Целье се класира за осминафиналите в Лига на конференциите след нова победа над косоварския първенец Дрита в плейофния кръг. След като преди седмица словенският тим беше спечелил гостуването си с 3:2, сега той го направи със същия резултат и вкъщи, с което надделя с общото 6:4. В следващия етап отборът ще играе или срещу Спарта (Прага), или срещу АЕК.

Носителят на купата на Слования дръпна с 2:0 до средата на първото полувреме след попадения на Свит Сешлар (19’) и Дарко Хърка (23’).

Мнозина решиха, че всичко вече е решено, но Дрита бързо намали чрез Блерим Красники (26’), с което интригата остана.

Две минути преди почивката Сешлар добави още един гол за Целье от дузпа - 3:1.

Шампионът на Косово обаче не се беше предал и Алберт Дабичай се разписа в 51-вата.

После Дрита доминираше и направи много силна втора част, но така и не успя дори да изравни.