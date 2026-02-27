Комфортен успех на Кристъл Палас в Лондон проправи път на "орлите" в следващата фаза

Популярни
  27 фев 2026
Кристъл Палас спечели с 2:0 в домакинството си на Зрински (Мостар) и се класира за 1/8-финалите в Лига на конференциите. Лондончани си гарантираха продължаване в следващата фаза след комфортен успех пред своите привърженици, след като преди седмица стигнаха само до 1:1 в Босна и Херцеговина. Максенс Лакроа в 36-ата минута и резервата Еван Гесон (90+3’) в добавеното време гарантираха победата на тима на Оливър Гласнер. “Орлите” имаха преимущество през цялата среща и заслужено ще играят в осминафиналите.

Германският мениджър бе направил доста промени в своя състав, но въпреки това играчите на Кристъл Палас започнаха отлично двубоя и в първия половин час направиха няколко сериозни пропуска. В крайна сметка те стигнаха до откриване на резултата след малко повече от половин час игра, когато след корнер Максенс Лакроа се разписа с глава и даде тласък на своя тим.

След почивката те не се отпуснаха и продължиха упорита да преследват втори гол, който в голяма степен щеше да сложи точка на спора. Той дойде едва в добавеното време, когато Гесон отбеляза второ попадение и окончателно подпечата билета на англичаните за 1/8-финалите. Жребият за следващата фаза, когато “орлите” ще разберат срещу кой от Страсбург и Ракув (Ченстохова) ще трябва да се изправят.

Снимки: Imago

