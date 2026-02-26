Фиорентина профука аванс от три гола, но надви поляци с помощта на продължения

Популярни
  26 фев 2026
Отборът на Фиорентина се класира за осминафиналите на Лигата на конференциите по много по-драматичен от очаквания начин. След като имаше аванс от 3:0 от победата си в Полша преди седмица, днес “Ла Виола” се срина и загуби със същия резултат като домакин на Ягелония. След продълженията пък “виолетовите” загубиха с 2:4, но това беше достатъчно за тях да елиминират съперника си с общ резулттат 5:4.

Първата част изненадващо премина под контрола на гостите, а техният опорен халф Бартош Мажурек се превърна в кошмар за тима от Флоренция със своя хеттрик. Шоуто на 19-годишният талант започна в 23-тата минута, когато той нахлу в наказателното поле след пас на Афимико Пулулу и стреля, като добута топката с второто си докосване след намесата на Лука Лецерини. В добавеното време преди почивката полският полузащитник отново беше точен, след като шутът му претърпя голям рикошет в крака на Пиетро Комуцо и стана невъзможен за спасяване. В началото на второто полувреме Паоло Ваноли пусна в игра Давид Де Хеа заради мускулна контузия на Лецерини, но това не помогна особено на домакините, които получиха нов гол в 49-ата минута. Тогава Пулулу отклони топката за непокрития Мажурек, който оформи своя хеттрик с удар отблизо. Оттук нататък “виолетовите” се окопитиха, но не успяха да отбележат гол и така мачът навлезе в продължения.

В тях именно домакините бяха по-дейни и това доведе до попадение в 107-ата минута, когато Славомир Абрамович боксира топката в наказателното поле, но тя отиде при резервата Николо Фаджоли, който отбеляза решаващия гол за своя тим със страхотен изстрел от дъгата на наказателното поле. В 114-ата минута Тарас Романчук зарадва италианските фенове със свой автогол в опита си да спре воле на влезлия от пейката Мойс Кийн при изпълнение на корнер. Четири минути по-късно Хесус Имаз даде надежда на поляците, разписвайки се с далечен шут след лоша намеса на Де Хеа. Въпреки това гостите вместо да отбележат нов гол и да стигнат до изпълнение на дузпи, завършиха двубоя с човек по-малко на терена след втория жълт картон на централния бранител Бернардо Витал за оспорване на съдийско решение.

Така в следващата фаза на турнира двукратният финалист Фиорентина ще срещне някой измежду двата топ поставени тима в схемата Страсбург или Ракув.

Снимки: Gettyimages

